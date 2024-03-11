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Экономика

Границы природного парка «Чон-Кемин» могут изменить ради двух месторождений

В Кыргызстане предлагают изменить границы государственного природного национального парка «Чон-Кемин». Документ вынесло на общественное обсуждение Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Ведомство предлагает вынести за границы национального парка «Чон-Кемин» два месторождения — редкоземельных элементов Кутессай-II и месторождение бериллия Калесай. Отмечается, что документ разработан для привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль.

Ранее кабмин сообщал, что запасы руды на месторождении Кутессай-II составляют 51,5 тысячи тонн, а после дополнительной разведки — до 75 тысяч тонн. В руде содержатся такие элементы, как молибден, висмут, свинец, бериллий, серебро.

В июле 2009 года планировалось вывести из состава парка «Чон-Кемин» участки «Ак-Туз», «Окторкой». Они составляли около 90 процентов его территории. В 2012 году постановление отменили. Но в январе 2024-го председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил пересмотреть границы «Чон-Кемина».

  • Stans Energy Corp. приобрела 20-летнюю лицензию на разработку редкоземельного месторождения Кутессай-II в Кыргызстане в 2009 году. В мае 2011-го Stans Energy купила завод редкоземельных элементов «Кашка», который ранее перерабатывал редкоземельные элементы из руд Кутессая-II. Работа на месторождении прекратилась, когда компанию лишили лицензии.
  • Stans Energy подала в Арбитражный суд при Московской торгово-промышленной палате, чтобы правительство Кыргызстана выплатило ей издержки. Однако КР удалось добиться отмены решения арбитража при МТПП по иску компании Stans Energy Corp. и ОсОО Kutisay Mining о взыскании с Кыргызстана $118 миллионов.
  • Stans Energy обжаловала это решение в международном арбитраже в Канаде. Решение в итоге вынесли не в пользу Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288701/
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