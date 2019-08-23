Кыргызстан оспорит решение арбитража о лицензии на месторождение Кутессай-II

Решение арбитража по иску компаний Stans Energy Corp. должно быть подтверждено в юрисдикциях соответствующих стран. Об этом сообщил Центр судебного представительства правительства КР.

По его данным, решение не означает, что кыргызская сторона будет автоматически выплачивать арбитражную сумму. Оно должно быть еще подтверждено в различных юрисдикциях, то есть в государственных судебных органах конкретных стран.

Правительство обязательно предпримет и уже предпринимает соответствующие меры по оспариванию решения арбитража, что всегда сопровождается долгими судебными процессами. Центр судебного представительства правительства КР

В настоящее время проводится анализ содержания арбитражного решения от 20 августа 2019 года для разработки стратегии дальнейших действий.

При этом аргументация Центра включает позицию о том, что права на месторождения Кутессай-II и Калесай получены через коррупционный подкуп должностных лиц и легализацию средств через счета офшорных компаний, что дает основания оказывать эффективное противодействие признанию и приведению в исполнение арбитражного решения в любом государстве, в котором истцы попытаются его исполнить.