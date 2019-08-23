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Общество

Кыргызстан должен $15 миллионов за отзыв лицензии на месторождение Кутессай-II

Международный арбитраж удовлетворил около 6 процентов исковых требований компаний Stans Energy Corp. и ОсОО Кutesay Mining LLC к Кыргызстану, компенсировав лишь некоторые прямые затраты по развитию месторождений Кутессай-II и Калесай и часть судебных расходов, но отказал в остальных исковых требованиях. Об этом сообщил Центр судебного представительства правительства КР.

В 2015 году компании Stans Energy Corp. и Kutesay Mining LLC инициировали международный арбитраж против Кыргызстана с требованием компенсировать ущерб, причиненный в результате противоправных действий властей республики в 2013-2014 годах и связанный с прекращением действий лицензий на разработку месторождений Кутессай-II и Калесай.

В апреле 2018 года в Париже заявленные истцами требования с учетом процентов составляли $304,23 миллиона, включая $128 миллионов убытков и около $175 миллионов стоимости привлечения оборотного капитала.

20 августа 2019 года арбитраж удовлетворил около 6 процентов от заявленной суммы исковых требований, а именно $15 миллионов плюс 5 процентов по ставке с 2014-го.

Кроме того, арбитраж присудил в пользу истцов 2/3 понесенных ими судебных расходов (до $4 миллионов).

В настоящее время юридические консультанты правительства Кыргызстана изучают полученное арбитражное решение для разработки стратегии дальнейших действий.

Кыргызская сторона настаивает, что права на месторождения Кутессай-II и Калесай получены истцами с использованием подкупа должностных лиц и легализации суммы подкупа через счета офшорных компаний в ОАО «АзияУниверсалБанк».

В 2015 году Кыргызстан добился отмены решения Арбитражного суда при Московской торгово-промышленной палате на $118 миллионов, вынесенного в пользу Stans Energy Corp. и Kutesay Mining LLC по аналогичным исковым требованиям.

В 2016-м республика добилась отмены наложенного компанией Stans Energy Corp. ареста на принадлежащие ОАО «Кыргызалтын» акции компании «Центерра Голд» на сумму около $300 миллионов.
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