Доллар падает. Нацбанк изымает валюту с рынка

Из-за падающего курса доллара Национальный банк в четвертый раз за месяц вышел на валютный рынок с интервенцией. Регулятор продолжает изымать валюту с рынка.

На прошлой неделе Нацбанк дважды покупал доллары. В начале недели он купил $13 миллионов 950 тысяч. Падения американской валюты это не остановило. НБ КР к 21 июля вновь вынужден был выйти на валютный рынок с интервенцией. На этот раз куплено $2,6 миллиона с расчетами на дату сделки и $1 миллион 750 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Таким образом, за неделю регулятор изъял с рынка валюту на $18,3 миллиона.

Однако и в этот раз принимаемые меры не остановили падение доллара. «Американец» продолжает терять позиции. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,2–68,3 сома, а продают по 68,5–68,7. С начала месяца он подешевел на 1 сом. Номинальный курс установлен в 68,3049 сома (падение за сутки — 0,79 процента).