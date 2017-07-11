General Electric поможет Кыргызстану с поиском новых энергомощностей

Американская компания General Electric поможет Кыргызстану с поиском и анализом возможностей строительства, реабилитации и модернизации гидроэнергетических мощностей региона, а также с развитием инфраструктуры для передачи и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана.

По его данным, сегодня в рамках Кыргызско-американского бизнес-форума подписано соглашение о взаимопонимании с целью сотрудничества по проектам, касающимся разработки эффективной, устойчивой и конкурентоспособной промышленной инфраструктуры Кыргызстана с использованием передовых технологий и решений General Electric.

Соглашение предусматривает, что будет рассмотрен потенциал применения цифровых технологий на существующих и новых гидроэлектростанциях для повышения производительности и коэффициента готовности оборудования станций, увеличения срока их службы и надежности, оптимизации расходов.

Для обмена профессиональными знаниями стороны рассмотрят возможность организации технических конференций, семинаров и форумов совместно с Кыргызским государственным техническим университетом.

Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, ответственной за разработку приоритетов сотрудничества и выполнение условий соглашения.