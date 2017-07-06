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Экономика

Стало известно, по какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану

В Национальном энергохолдинге рассказали ИА «24.kg», по какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану.

Вопрос экспорта электроэнергии  прорабатывался с февраля 2017 года .

В итоге достигнуты договоренности с энергосистемой Узбекистана. С 16 июня начата поставка электроэнергии согласно заключенному договору между ОАО «Электрические станции» и АО «Узбекэнерго» по цене 2 цента за киловатт-час.

По состоянию на 4 июля поставлено 192,5 миллиона киловатт-часов. По контракту планируется продать 1,25 миллиарда киловатт-часов.

К 22 июля объем воды в Токтогульском водохранилище может достигнуть максимальной отметки в 19,5 миллиарда кубометров.
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