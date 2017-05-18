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Экономика

Альтернативная дорога Север — Юг в Кыргызстане строится по новой технологии

Укладка асфальтобетонного покрытия на альтернативной дороге Север — Юг ведется по новой технологии, применяемой в Кыргызстане впервые. В результате срок эксплуатации трассы увеличится в полтора раза. Об этом премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову в ходе рабочей поездки рассказал министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, глава кабмина сегодня осмотрел участок дороги в селе Сары-Камыш Джумгальского района.

Строительство альтернативной дороги протяженностью 433 километра началось в 2014 году. Оно разделено на три фазы.

«Первая фаза — строительство 154 километров на $400 миллионов кредитных средства, выделенных Экспортно-импортным банком Китая, завершена. На сегодня в районе села Арал Джумгальского района китайская корпорация «Чайна Роуд» ведет строительство в рамках второй фазы проекта», — заявил министр транспорта и дорог.

По его информации, строительство идет с опережением графика, на данный момент проблем с финансированием нет.

«Строительство альтернативной дороги имеет большое значение в укреплении транспортной независимости страны и для облегчения внутреннего и внешнего транспортного сообщения. В будущем дорога станет толчком к развитию экономики», — заявил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/52121/
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