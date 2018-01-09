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Общество

Премьер Таиланда предложил журналистам задавать вопросы своей кукле из картона

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поставил на пресс-конференции, посвященной Дню детей, картонную ростовую куклу со своим изображением, чтобы избежать вопросов журналистов. Об этом сообщил SBC.

«Если вы хотите спросить что-то о политике или конфликтах, спросите этого парня», — заявил генерал и удалился в Дом правительства.

Журналисты отметили, что на пресс-конференции премьер-министр все же пообщался с детьми и многодетными семьями.

Ранее Чан-Оча заявил, что казнит любого журналиста, который будет критиковать правительство. Также премьер-министр кидался банановой кожурой в операторов и фотографов.
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