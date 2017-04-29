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Экономика

Ежегодно на тепловых сетях происходит до 300 повреждений

В связи с большой изношенностью оборудования тепловых сетей с каждым годом растет объем ремонтных работ. Об этом ИА «24.kg» рассказали в ОАО «Бишкектеплосеть».

В июне, после окончания ремонтных работ на тепловых сетях и оборудовании ТЭЦ, проводятся обязательные регламентные гидравлические испытания на прочность, после которых в течение лета и до начала отопительного сезона устраняются выявленные дефекты.

В это время фиксируется до 100 повреждений. На устранение уходит до трех месяцев. Проведение обязательных испытаний магистральных трубопроводов на плотность и прочность требует надежного отключения потребителей от тепловых сетей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50835/
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