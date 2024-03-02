Против должностных лиц госпредприятия «Кыргызаэронавигация» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Кыргызская транспортная прокуратура.

Между «Кыргызаэронавигацией» и китайской авиакомпанией заключены договоры на оказание аэронавигационных услуг для воздушных судов. Должностные лица предприятия в 2017 году получили от авиакомпании $54 тысячи 929.

Но деньги в кассе они не зарегистрировали, а присвоили. Государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.