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Должностных лиц «Кыргызаэронавигация» подозревают в присвоении $54 тысяч

Против должностных лиц госпредприятия «Кыргызаэронавигация» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Кыргызская транспортная прокуратура.

Между «Кыргызаэронавигацией» и китайской авиакомпанией заключены договоры на оказание аэронавигационных услуг для воздушных судов. Должностные лица предприятия в 2017 году получили от авиакомпании $54 тысячи 929.

Но деньги в кассе они не зарегистрировали, а присвоили. Государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288133/
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