11:37
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Общество

Назначены директора Агентства гражданской авиации и «Кыргызаэронавигации»

Назначены директор Агентства гражданской авиации и генеральный директор государственного предприятия «Кыргызаэронавигация». Об этом сообщает Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Отмечается, что директором Агентства гражданской авиации стал Бакыт Джунушалиев. Ранее он был заместителем главы АГА.

Генеральным директором государственного предприятия «Кыргызаэронавигация» стал Шакир Джангазиев. До назначения на должность был членом совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас». Он уже руководил предприятием до 2013 года.

Предыдущие руководители организаций освобождены от занимаемых должностей в соответствии с распоряжением правительства КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186047/
просмотров: 1171
Версия для печати
Материалы по теме
В Агентстве гражданской авиации проведут оптимизацию штата
Новым директором Агентства гражданской авиации стал Сталбек Шаршеев
Сатыгул Жоробаев назначен гендиректором ГП «Кыргызаэронавигация»
В Бишкеке в результате драки умер замгендиректора «Кыргызаэронавигации»
«Открытого неба» пока не будет. Депутатам не понравился законопроект Минтранса
Закончен аудит ИКАО. Минтранс считает, что все прошло успешно
Премьер раскритиковал главу Минтранса и дал полгода на решение проблем авиации
В АГА нет людей, которые могут вывести Кыргызстан из черного списка ИКАО
О чем договорилось Агентство гражданской авиации Кыргызстана с ИАТА
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Скандал в&nbsp;Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и&nbsp;как Кыргызстан стал &laquo;несвободной&raquo; страной Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и как Кыргызстан стал «несвободной» страной
Скандал в&nbsp;Оперном. Ситуацию на&nbsp;балете &laquo;Лебединое озеро&raquo; спасли студенты Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
Благодарность за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие детско-юношеского футбола Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола
Не&nbsp;пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и&nbsp;АПЛ Не пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и АПЛ
Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
11 марта, четверг
11:31
Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали....
11:24
Новый депутат парламента призвал проверить деятельность НПО
11:16
COVID-19 в мире. Заразились более 117,9 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
11:12
ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
11:01
Голосование по референдуму. Дуйшона Торокулова выпустили из СИЗО