Назначены директора Агентства гражданской авиации и «Кыргызаэронавигации»

Назначены директор Агентства гражданской авиации и генеральный директор государственного предприятия «Кыргызаэронавигация». Об этом сообщает Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Отмечается, что директором Агентства гражданской авиации стал Бакыт Джунушалиев. Ранее он был заместителем главы АГА.

Генеральным директором государственного предприятия «Кыргызаэронавигация» стал Шакир Джангазиев. До назначения на должность был членом совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас». Он уже руководил предприятием до 2013 года.

Предыдущие руководители организаций освобождены от занимаемых должностей в соответствии с распоряжением правительства КР.