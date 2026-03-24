В апреле дорогу Арашан — Чункурчак заасфальтируют — Минтранс

Фото Минтранса.

В апреле автодорогу Арашан — Чункурчак отремонтируют и заасфальтируют. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, на участке с 0-го по 22-й километр уже завершены работы по расширению дороги и подготовке основания. Проект финансируется за счет государственных капитальных вложений. 

Напомним, в 2025 году на этой дороге установили водопропускные трубы и реконструировали два моста.

Отметим, дорога Арашан — Чункурчак — один из ключевых туристических маршрутов. Дорога ведет к горнолыжной базе и зонам отдыха. В министерстве отмечают, что модернизация трассы позволит повысить безопасность движения и улучшить условия для туристов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367223/
