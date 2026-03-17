Экономика

Российский рубль и евро продолжают дешеветь. Курс валют на 17 марта

Фото из интернета. Российский рубль продолжает заметно дешеветь к сому

Казахстанский тенге, китайский юань и доллар США выросли по отношению к сому. Евро и российский рубль продолжили снижение. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0003 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,0734 сома (снижение на 0,02 процента). Вновь обновил минимум марта и 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,91 сома, продажа — 100,91 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,085 сома (снижение на 0,94 процента). Вновь обновил минимум марта и 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,062 сома, продажа — 1,103 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1796 сома (рост на 0,9 процента). Обновил максимум марта и 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1563 сома, продажа — 0,1884 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,678 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.

  • Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
