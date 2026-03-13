Сотрудники ГНС пресекли незаконный ввоз БАДов

Сотрудники Налоговой службы Кыргызской Республики пресекли незаконный ввоз биологически активных добавок (БАДов).

В частности, в пункте учета товаров вблизи КПП «Ак-Тилек — автодорожный», расположенного на кыргызско-казахском участке государственной границы, при проверке грузового автомобиля обнаружены биологически активные добавки без сопроводительных документов.

Предварительная стоимость выявленного товара составила 31,2 миллиона сомов.

По данному факту составлены соответствующие акты. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.