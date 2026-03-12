Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта

Казахский тенге и китайский юань укрепили позиции, евро и российский рубль подешевели. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,5557 сома (снижение на 0,27 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,6 сома, продажа — 101,58 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1094 сома (снижение на 0,58 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,093 сома, продажа — 1,126 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1786 сома (рост на 0,68 процента). Вновь обновил мартовский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1562 сома, продажа — 0,1877 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7287 сома (рост на 0,08 процента). Обновил мартовский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,3 сома.
-
Четвертую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
-
В 2025-м регулятор провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.