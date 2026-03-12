09:28
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Экономика

Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта

Фото из интернета. Российский рубль вновь начало штормить — после роста он опять подешевел

Казахский тенге и китайский юань укрепили позиции, евро и российский рубль подешевели. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,5557 сома (снижение на 0,27 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,6 сома, продажа — 101,58 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1094 сома (снижение на 0,58 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,093 сома, продажа — 1,126 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1786 сома (рост на 0,68 процента). Вновь обновил мартовский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1562 сома, продажа — 0,1877 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7287 сома (рост на 0,08 процента). Обновил мартовский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,3 сома.

  • Четвертую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025-м регулятор провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365590/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 марта
Сом подешевел сразу ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 марта
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта
Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 марта
Сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 5 марта
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Из-за дефицита энергии в&nbsp;КР предлагают изменить правила расчета тарифов Из-за дефицита энергии в КР предлагают изменить правила расчета тарифов
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
09:23
Правозащитники призвали отозвать закон о запрете религиозного обучения детей Правозащитники призвали отозвать закон о запрете религи...
09:16
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
09:08
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
08:55
Число пострадавших от массового отравления в Бишкеке выросло до 20 человек
08:51
В Бишкеке задержан сотрудник милиции — обещал получить водительские права