Сом подешевел сразу ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 марта

Евро, российский рубль, казахстанский тенге и китайский юань подорожали по отношению к сому. Доллар США сохранил позиции. Такая ситуация вынудила НБ КР выйти на рынок с валютной интервенцией. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

В 2025-м НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).