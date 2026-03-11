10:00
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Экономика

Сом подешевел сразу ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 марта

Фото из интернета. Почти все подешевевшие к сому за последние дни валюты стали дорожать

Евро, российский рубль, казахстанский тенге и китайский юань подорожали по отношению к сому. Доллар США сохранил позиции. Такая ситуация вынудила НБ КР выйти на рынок с валютной интервенцией. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,8312 сома (рост на 0,94 процента). После падения европейская валюта резко подорожала и обновила мартовский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,22 сома, продажа — 102,2 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1159 сома (рост на 0,74 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,131 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1774 сома (рост на 0,17 процента). Обновил мартовский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1625 сома, продажа — 0,1865 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7179 сома (рост на 0,61 процента). Обновил мартовский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,3 сома.

  • Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025-м НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365407/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 марта
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта
Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 марта
Сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 5 марта
Евро заметно подешевел. Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 марта
Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
В&nbsp;Кыргызстане возможен постепенный рост цен на&nbsp;топливо из-за ситуации в&nbsp;мире В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
11 марта, среда
09:46
Более 1 тысячи сотрудников задействованы в уборке снега в Бишкеке Более 1 тысячи сотрудников задействованы в уборке снега...
09:41
Атака на Иран. Генконсульство России в городе Исфахане повреждено из-за ударов
09:31
Сошла лавина. Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта
09:31
Садыр Жапаров провел перестановки в Погранслужбе Кыргызстана
09:27
Похитили, пытали и задушили. В Чуйской области раскрыто двойное убийство