Сом подешевел сразу ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 марта

Евро, российский рубль, казахстанский тенге и китайский юань подорожали по отношению к сому. Доллар США сохранил позиции. Такая ситуация вынудила НБ КР выйти на рынок с валютной интервенцией. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,8312 сома (рост на 0,94 процента). После падения европейская валюта резко подорожала и обновила мартовский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,22 сома, продажа — 102,2 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1159 сома (рост на 0,74 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,131 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1774 сома (рост на 0,17 процента). Обновил мартовский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1625 сома, продажа — 0,1865 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7179 сома (рост на 0,61 процента). Обновил мартовский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,3 сома.
-
Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
-
В 2025-м НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.