Экономика

Более 270 миллиардов сомов составляют сбережения кыргызстанцев в комбанках

Более 270 миллиардов сомов составляют сбережения кыргызстанцев в комбанках. Такие данные содержатся в отчетности Национального банка по итогам января 2026 года.

Уточняется, что общая сумма сбережений физических лиц, хранящих свои деньги в коммерческих банках, составила 271 миллиард 59,8 миллиона сомов.  

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот объем вырос на 66 миллиардов 166,1 миллиона сомов. Темп прироста в годовом выражении составил 32,2 процента.

Рост объема вкладов свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору страны, отмечают эксперты.
