Кыргызстан готовит Морской кодекс: флот под флагом Кыргызстана и реестр судов

В Кыргызстане разработали проект Кодекса о торговом мореплавании, который должен создать правовую основу для развития морских перевозок и использования судов под государственным флагом КР. Документ вынесли на обсуждение.

Кодекс регулирует отношения, связанные с торговым мореплаванием, и закрепляет право Кыргызстана как государства без выхода к морю на доступ к открытому морю и свободу мореплавания в соответствии с международным правом.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы морских перевозок и устанавливает порядок использования судов для различных видов деятельности.

В частности, речь о перевозке грузов и пассажиров, рыболовстве, разведке морских ресурсов, научных исследованиях, спасательных операциях и яхтинге.

Одним из ключевых положений проекта является создание государственного (международного) реестра судов Кыргызстана. В нем будут регистрировать корабли, имеющие право плавать под государственным флагом республики. При этом собственниками судов могут быть как граждане и компании КР, так и иностранные лица.

Портом регистрации судов предлагается определить город Бишкек. Название BISHKEK должно наноситься на корму латинскими буквами.

Проект предусматривает создание морской администрации Кыргызской Республики — органа, который будет координировать деятельность в сфере торгового мореплавания, вести судовой реестр, контролировать безопасность судоходства и соответствие международным стандартам.

Кроме того, кодекс регулирует вопросы регистрации судов, выдачи судовых документов, ареста судов, морских перевозок, деятельности экипажей и полномочий капитанов.

В документе отдельно прописано, что военные корабли и суда, перевозящие ядерные материалы, не могут регистрироваться под флагом Кыргызстана.