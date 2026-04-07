Власть

Депутат ЖК: Морской кодекс КР на 90 процентов списан с молдавского

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что проект Морского кодекса Кыргызстана практически полностью списан с законодательства Молдовы.

По его словам, он скачал файл документа и обнаружил в его свойствах упоминание «Кодекса о торговом мореплавании Молдовы 1999 года в редакции от марта 2024 года». Кроме того, в тексте сохранились технические следы, указывающие на заимствование.

«Я сам не поверил, неужели у нас в кабмине до такого дошли. Дал задание искусственному интеллекту сверить тексты — показало совпадение примерно на 90 процентов», — отметил Бекешев.

Несмотря на критику, комитет по бюджету, экономической и фискальной политике поддержал законопроект.

Кыргызстан готовит Морской кодекс: флот под флагом Кыргызстана и реестр судов

Документ предусматривает создание правовой базы для развития морских перевозок и использования судов под флагом Кыргызстана. Он закрепляет право страны, не имеющей выхода к морю, на доступ к открытому морю и свободу судоходства в соответствии с международным правом.

Проект регулирует вопросы перевозки грузов и пассажиров, рыболовства, научных исследований, спасательных операций и других видов деятельности на воде. Также предлагается создать государственный реестр судов, где смогут регистрироваться как отечественные, так и иностранные владельцы.

Портом регистрации судов предлагается определить Бишкек, а на корме судов должно указываться название BISHKEK латинскими буквами.

Кроме того, документ предусматривает создание морской администрации, которая будет отвечать за безопасность судоходства, ведение реестра и соблюдение международных стандартов.

Отдельно отмечается, что военные корабли и суда, перевозящие ядерные материалы, не смогут регистрироваться под флагом Кыргызстана.
