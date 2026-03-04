16:15
Экономика

Кабмин предложил изменить правила налоговых проверок и возврата НДС

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в ряд правительственных решений в сфере налогообложения. Документ опубликован для обсуждения на Едином портале проектов нормативных правовых актов.

Проект разработан для реализации закона о внесении изменений в налоговое законодательство, принятого 29 октября 2025 года. Предлагаемые поправки направлены на уточнение порядка проведения камеральных налоговых проверок и процедур возврата или возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Согласно документу, налоговые органы смогут направлять информацию о возможных несоответствиях в отчетности налогоплательщиков для проведения камеральных или выездных проверок. Также уточняется порядок рассмотрения возражений налогоплательщиков и сроки принятия решений по итогам камеральных проверок.

Проектом предусматривается возможность направлять решения налоговых органов налогоплательщикам в электронном виде через информационные системы без получения отдельного согласия на получение электронных документов.

Кроме того, предлагается обновить правила возврата и возмещения превышения суммы НДС. В частности, налогоплательщики смогут подавать заявления на проведение камеральной проверки обоснованности превышения НДС и на возврат средств в течение срока исковой давности. Решение о возмещении или отказе в возврате НДС налоговый орган должен будет принять в течение семи календарных дней после получения заявления.

Отдельные положения регулируют использование возмещенных сумм НДС при импорте товаров, а также вводят дополнительные требования к подтверждению отсутствия задолженности по таможенным платежам.
