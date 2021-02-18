Бюджет города Ош на текущий год составил почти полтора миллиарда сомов

Бюджет Оша на 2021 год составил 1 миллиард 357 миллионов 700 тысяч сомов. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, несмотря на пандемию коронавируса, бюджет Оша превысил план на 32 миллиона сомов. Объем доходной части бюджета на 2021 год (с учетом специальных средств бюджетных учреждений) по сравнению с утвержденным бюджетом прошлого года вырос на 2 процента.

«В сравнении с 2020 годом запланировано увеличение расходной части бюджета в сферах жилищно-коммунального хозяйства (29,7 процента), экономических вопросов (11,3 процента), государственной службы общего направления (22,2 процента), образования (29,2 процента), сфере обороны (0,4 процента), культуры и спорта (6,1 процента), социальной защиты (1,1 процента)», — рассказали в муниципалитете.