ГНС напоминает, как платить подоходный налог с продажи имущества

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о необходимости уплаты подоходного налога с дохода, полученного от продажи имущества, если срок владения данным имуществом составил менее одного года.
Согласно налоговому законодательству КР, при продаже жилого дома, квартиры или автомобиля необходимо уплатить подоходный налог в размере 10 процентов от полученного дохода, то есть с разницы между суммой покупки и суммой продажи. Если имущество продается по истечении одного года владения, налог не уплачивается независимо от суммы продажи.
Подоходный налог можно уплатить через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg. Для входа в систему используется логин и пароль, выданные налоговым органом, а также можно пройти авторизацию через цифровую подпись или ЕСИ «Түндүк».
После входа в систему необходимо выбрать разделы «Уплата налогов» и «Оплата налоговых платежей». Далее указать:
- Вид налога — «Подоходный налог по единой налоговой декларации»;
- Сумму налога.
После этого нажать кнопку «Оплатить» и выбрать удобный способ оплаты (код для уплаты, QR-код или банковская карта).
Например, если налогоплательщик продал имущество в 2025 году, то уплатить налог необходимо не позднее срока представления налоговой декларации — до 1 мая 2026-го.
Налоговая декларация подается онлайн через «Кабинет налогоплательщика» в разделе «Подача отчетов».
- Физические лица, не являющиеся предпринимателями, подают форму STI-100 (Приложение 1, ячейка 155, раздел 1 «Облагаемые доходы»).
- Индивидуальные предприниматели — форму STI-102 (Приложение 5, ячейка 505, раздел 1 «Облагаемые доходы»).
В декларации указывается доход от продажи за вычетом расходов на покупку или строительство имущества, а также затрат на ремонт или отделку.