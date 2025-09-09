ГНС напоминает, как платить подоходный налог с продажи имущества

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о необходимости уплаты подоходного налога с дохода, полученного от продажи имущества, если срок владения данным имуществом составил менее одного года.

Согласно налоговому законодательству КР, при продаже жилого дома, квартиры или автомобиля необходимо уплатить подоходный налог в размере 10 процентов от полученного дохода, то есть с разницы между суммой покупки и суммой продажи. Если имущество продается по истечении одного года владения, налог не уплачивается независимо от суммы продажи.

Однако при продаже нежилых помещений подоходный налог уплачивается независимо от срока владения.

Подоходный налог можно уплатить через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg. Для входа в систему используется логин и пароль, выданные налоговым органом, а также можно пройти авторизацию через цифровую подпись или ЕСИ «Түндүк».

После входа в систему необходимо выбрать разделы «Уплата налогов» и «Оплата налоговых платежей». Далее указать:

Вид налога — «Подоходный налог по единой налоговой декларации»;

Сумму налога.

После этого нажать кнопку «Оплатить» и выбрать удобный способ оплаты (код для уплаты, QR-код или банковская карта).

Важно помнить, что подоходный налог должен быть уплачен до подачи налоговой декларации, срок представления которой истекает 1 мая.

Например, если налогоплательщик продал имущество в 2025 году, то уплатить налог необходимо не позднее срока представления налоговой декларации — до 1 мая 2026-го.

Налоговая декларация подается онлайн через «Кабинет налогоплательщика» в разделе «Подача отчетов».

Физические лица, не являющиеся предпринимателями, подают форму STI-100 (Приложение 1, ячейка 155, раздел 1 «Облагаемые доходы»).

Индивидуальные предприниматели — форму STI-102 (Приложение 5, ячейка 505, раздел 1 «Облагаемые доходы»).

В декларации указывается доход от продажи за вычетом расходов на покупку или строительство имущества, а также затрат на ремонт или отделку.