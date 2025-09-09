11:12
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Экономика

ГНС напоминает, как платить подоходный налог с продажи имущества

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о необходимости уплаты подоходного налога с дохода, полученного от продажи имущества, если срок владения данным имуществом составил менее одного года.

Согласно налоговому законодательству КР, при продаже жилого дома, квартиры или автомобиля необходимо уплатить подоходный налог в размере 10 процентов от полученного дохода, то есть с разницы между суммой покупки и суммой продажи. Если имущество продается по истечении одного года владения, налог не уплачивается независимо от суммы продажи.

Однако при продаже нежилых помещений подоходный налог уплачивается независимо от срока владения.

Подоходный налог можно уплатить через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg. Для входа в систему используется логин и пароль, выданные налоговым органом, а также можно пройти авторизацию через цифровую подпись или ЕСИ «Түндүк».

После входа в систему необходимо выбрать разделы «Уплата налогов» и «Оплата налоговых платежей». Далее указать:

  • Вид налога — «Подоходный налог по единой налоговой декларации»;
  • Сумму налога.

После этого нажать кнопку «Оплатить» и выбрать удобный способ оплаты (код для уплаты, QR-код или банковская карта).

Важно помнить, что подоходный налог должен быть уплачен до подачи налоговой декларации, срок представления которой истекает 1 мая.

Например, если налогоплательщик продал имущество в 2025 году, то уплатить налог необходимо не позднее срока представления налоговой декларации — до 1 мая 2026-го.

Налоговая декларация подается онлайн через «Кабинет налогоплательщика» в разделе «Подача отчетов».

  • Физические лица, не являющиеся предпринимателями, подают форму STI-100 (Приложение 1, ячейка 155, раздел 1 «Облагаемые доходы»).
  • Индивидуальные предприниматели — форму STI-102 (Приложение 5, ячейка 505, раздел 1 «Облагаемые доходы»).

В декларации указывается доход от продажи за вычетом расходов на покупку или строительство имущества, а также затрат на ремонт или отделку.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342746/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке налоговики выявили подпольный цех по производству водки
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
При получении взятки задержаны налоговики Ленинского района Бишкека
В Джалал-Абаде незаконно изготавливали более тонны самогона в месяц
Изменен порядок уплаты страховых взносов для швейников и текстильщиков
Глава ГНС провел рейд в Оше: изъяли контрафактные напитки
Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября
С 1 сентября 2025 года агрегаторы начнут платить налоги за таксистов и курьеров
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и&nbsp;риски несет стройка века Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Доллар и&nbsp;евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;сентября Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
11:08
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa...
11:07
В Кыргызстане усилят контроль за оборотом нефтепродуктов
11:05
Собери свой MIX тариф от MEGA
11:04
Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР
11:02
Случаи повторной легализации авто с одинаковыми VIN и номерами выявили в КР