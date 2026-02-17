11:46
Экономика

Закон «О ценообразовании». Международный деловой совет выступил против поправок

Международный деловой совет Кыргызстана выступает против поправок в Закон «О ценообразовании», которые инициирует кабинет министров.

Эксперты считают, что предполагаемые изменения создают серьезные риски для экономики, инвестиционного климата и развития ключевых отраслей, включая стратегически важную — телекоммуникации.

Кабмин хочет получить разрешение на регулирование стоимости работ и услуг. Например, наделить себя правом вводить госрегулирование цен на не более 90 календарных дней в течение года и при необходимости продлевать его в порядке, установленном законодательством, на:

  • социально значимые товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов и физических лиц, перечень которых устанавливается кабинетом министров;
  • социально значимые товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

МДС назвал эти поправки чрезмерными и опасными, отмечая, что ограничение рентабельности 25 процентами делает КР менее привлекательной для инвесторов, особенно в капиталоемких отраслях (телеком, энергетика, строительство). Высокотехнологичный бизнес нуждается в большей марже для возврата вложений и развития.

Операторы сотовой связи могут попасть под ценовое регулирование. Это противоречит стратегии цифровизации страны и может привести к снижению качества услуг и замедлению внедрения новых технологий.

В МДС также напомнили, что поправки нарушают статью 41 Конституции (экономическая свобода) и Национальную программу развития до 2030 года, которая предусматривает снижение вмешательства государства в бизнес.

Новый механизм позволит кабмину практически без ограничений включать любые услуги в перечень регулируемых. Это создает правовую неопределенность и открывает дорогу для произвольных решений.

«Считаем, что подход государства, направленный на необоснованный возврат методов прямого государственного регулирования в отношении доминантов, особенно на рынке услуг мобильной сотовой связи, имеющих свою специфику, прямо противоречит основополагающим принципам института доминантов», — говорится в обращении.

Бизнес-сообщество предлагает сохранить действующую редакцию Закона «О ценообразовании» и не исключать часть 5 статьи 6, которая запрещает регулирование цен на все остальные услуги.

В МДС рассчитывают на то, что чиновники и депутаты Жогорку Кенеша примут во внимание позицию бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362277/
