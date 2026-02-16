Испанская компания, строящая экологичные дома, хочет сотрудничать с Кыргызстаном

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями испанской компании Solartec World Company S.L..

По данным пресс-службы нацагентства, стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане.

«В том числе обсудили установку фотоэлектрических панелей для выработки солнечной электроэнергии, а также строительство домостроительного комбината по производству быстровозводимых экологичных домов на территории свободной экономической зоны. Особое внимание уделено вопросам внедрения современных технологий в сфере возобновляемых источников энергии, развитию «зеленой экономики», созданию новых рабочих мест и локализации производства строительных материалов. Представители компании презентовали свои технологические решения и выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Кыргызстаном», — говорится в сообщении.

Фото НАИ

По итогам переговоров стороны наметили дальнейшие шаги по реализации проектов, включая проработку технических параметров, определение площадок для размещения объектов и начало подготовки проекта инвестиционного соглашения.