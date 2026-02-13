15:38
Экономика

В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики представила аналитическую систему «Салык Кузот», направленную на повышение прозрачности налогового администрирования, снижение коррупционных рисков и формирование справедливых условий для ведения бизнеса. Об этом сообщает PR-отдел ГУ «Салык Сервис» при ГНС.

Заместитель председателя ГНС КР Бакыт Джиенбеков отметил, что система была разработана как ответ на системные проблемы, с которыми налоговые органы сталкивались на протяжении многих лет.

«Ранее значительная часть аналитической работы выполнялась вручную, данные находились в разных информационных системах, что не позволяло видеть целостную картину. Кроме того, сохранялись риски злоупотреблений и сговора между недобросовестным бизнесом и отдельными сотрудниками. Нам было важно найти технологическое решение, которое минимизирует человеческий фактор», — подчеркнул он.

По словам Джиенбекова, «Салык Кузот» создавался для снижения давления на бизнес за счет уменьшения излишних проверок и сокращения прямого взаимодействия с инспекторами.

Система объединяет данные Государственной таможенной службы, электронных счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других государственных информационных ресурсов. Это делает невозможным манипулирование разрозненными источниками информации.

«Кузот не выносит решений и не является механизмом наказания. Это аналитический инструмент, который показывает сигналы и расхождения в данных, на которые должен обратить внимание инспектор», — отметил Джиенбеков.

Директор ГУ «Салык Сервис» Шамшыбек Качкынбай уулу рассказал о принципах работы системы.

«По сути, это платформа, которая автоматически сопоставляет данные из разных государственных систем. Мы сделали так, чтобы сама система «говорила» — она обращает внимание на расхождения и сигнализирует специалистам», — пояснил он.

По его словам, при наличии соответствующих аналитических настроек «Салык Кузот» способен в режиме реального времени отслеживать экономические тенденции, выявлять новые схемы уклонения от налогов и оперативно реагировать на возникающие риски.

Отдельно было подчеркнуто, что система выполняет функцию контроля за действиями проверяющих. В случаях, когда отчетность формально выглядит корректной, но фактические платежи не подтверждают заявленные данные, «Салык Кузот» фиксирует такие расхождения.

Начальник управления аналитической работы ГНС КР Бек Мамадалиев отметил, что машинная обработка данных позволяет значительно ускорить анализ и перейти от реагирования на последствия к предотвращению нарушений и «Салык Кузот» не может принимать решения, а лишь дает подсказки для проверяющего, а в отдельных случаях может выступить сдерживающим фактором для него же, чтоб не смог пойти на сокрытие налогов со стороны бизнеса.

В ГНС КР подчеркивают, что внедрение системы «Салык Кузот» направлено на формирование прозрачной, конкурентной и справедливой налоговой среды, в которой добросовестный бизнес получает устойчивые преимущества.
