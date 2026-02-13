В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики представила аналитическую систему «Салык Кузот», направленную на повышение прозрачности налогового администрирования, снижение коррупционных рисков и формирование справедливых условий для ведения бизнеса. Об этом сообщает PR-отдел ГУ «Салык Сервис» при ГНС.
Заместитель председателя ГНС КР Бакыт Джиенбеков отметил, что система была разработана как ответ на системные проблемы, с которыми налоговые органы сталкивались на протяжении многих лет.
«Ранее значительная часть аналитической работы выполнялась вручную, данные находились в разных информационных системах, что не позволяло видеть целостную картину. Кроме того, сохранялись риски злоупотреблений и сговора между недобросовестным бизнесом и отдельными сотрудниками. Нам было важно найти технологическое решение, которое минимизирует человеческий фактор», — подчеркнул он.
Система объединяет данные Государственной таможенной службы, электронных счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других государственных информационных ресурсов. Это делает невозможным манипулирование разрозненными источниками информации.
«Кузот не выносит решений и не является механизмом наказания. Это аналитический инструмент, который показывает сигналы и расхождения в данных, на которые должен обратить внимание инспектор», — отметил Джиенбеков.
«По сути, это платформа, которая автоматически сопоставляет данные из разных государственных систем. Мы сделали так, чтобы сама система «говорила» — она обращает внимание на расхождения и сигнализирует специалистам», — пояснил он.
По его словам, при наличии соответствующих аналитических настроек «Салык Кузот» способен в режиме реального времени отслеживать экономические тенденции, выявлять новые схемы уклонения от налогов и оперативно реагировать на возникающие риски.
Начальник управления аналитической работы ГНС КР Бек Мамадалиев отметил, что машинная обработка данных позволяет значительно ускорить анализ и перейти от реагирования на последствия к предотвращению нарушений и «Салык Кузот» не может принимать решения, а лишь дает подсказки для проверяющего, а в отдельных случаях может выступить сдерживающим фактором для него же, чтоб не смог пойти на сокрытие налогов со стороны бизнеса.
В ГНС КР подчеркивают, что внедрение системы «Салык Кузот» направлено на формирование прозрачной, конкурентной и справедливой налоговой среды, в которой добросовестный бизнес получает устойчивые преимущества.