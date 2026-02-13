Соглашение с Silvercorp Metals по золоторудному месторождению Чаарат одобрено

Кабинет министров одобрил проект соглашения о сотрудничестве с компанией Silvercorp Metals, Inc. и ЗАО «Чаарат ЗААВ» по разработке участков Тулкубаш и Кызылташ месторождения Чаарат.

Документ от имени кабмина поручено подписать главе Национального агентства по инвестициям Равшанбеку Сабирову.

Ранее сообщалось, что общая сумма сделки составляет $162 миллиона.

По условиям соглашения, после завершения сделки будет создано совместное предприятие с ОАО «Кыргызалтын», где Silvercorp Metals, Inc. получит 70 процентов доли и станет оператором, а «Кыргызалтын» — 30 процентов без обязательств по финансированию.

В рамках соглашения Нацагентство по инвестициям получит $70 миллионов, выплачиваемых двумя траншами: $60 миллионов станут доступны после продления срока лицензии на недропользование до 2062 года, а $10 миллионов — при выполнении определенных условий.

ЗАО «Чаарат ЗААВ» получит $92 миллиона при условии отказа кабмина от преимущественного права на проекты. Эта компания является дочерним предприятием британской Chaarat Gold Holdings Ltd.

Процесс разработки проектов будет осуществлен в два этапа.

На первом (2026-2028 годы) будет разрабатываться открытый карьер на месторождении Тулкубаш с использованием технологии кучного выщелачивания, предполагающей переработку 4 миллионов тонн руды в год. Ожидаемая годовая добыча составит до 110 тысяч унций золота. Инвестиции на данном этапе составят $150 миллионов.

Второй этап (2028-2031 годы) будет включать разработку сульфидного месторождения Кызылташ с использованием открытых и подземных рудников, а также технологий флотации, бактериального окисления и угольно-сорбционного выщелачивания (CIL). Планируемая годовая добыча — 190-230 тысяч унций золота с вложениями около $400 миллионов.