12:30
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Экономика

Соглашение с Silvercorp Metals по золоторудному месторождению Чаарат одобрено

Кабинет министров одобрил проект соглашения о сотрудничестве с компанией Silvercorp Metals, Inc. и ЗАО «Чаарат ЗААВ» по разработке участков Тулкубаш и Кызылташ месторождения Чаарат.

Документ от имени кабмина поручено подписать главе Национального агентства по инвестициям Равшанбеку Сабирову.

Ранее сообщалось, что общая сумма сделки составляет $162 миллиона.

По условиям соглашения, после завершения сделки будет создано совместное предприятие с ОАО «Кыргызалтын», где Silvercorp Metals, Inc. получит 70 процентов доли и станет оператором, а «Кыргызалтын» — 30 процентов без обязательств по финансированию.

В рамках соглашения Нацагентство по инвестициям получит $70 миллионов, выплачиваемых двумя траншами: $60 миллионов станут доступны после продления срока лицензии на недропользование до 2062 года, а $10 миллионов — при выполнении определенных условий.

ЗАО «Чаарат ЗААВ» получит $92 миллиона при условии отказа кабмина от преимущественного права на проекты. Эта компания является дочерним предприятием британской Chaarat Gold Holdings Ltd.

Процесс разработки проектов будет осуществлен в два этапа.

На первом (2026-2028 годы) будет разрабатываться открытый карьер на месторождении Тулкубаш с использованием технологии кучного выщелачивания, предполагающей переработку 4 миллионов тонн руды в год. Ожидаемая годовая добыча составит до 110 тысяч унций золота. Инвестиции на данном этапе составят $150 миллионов.

Второй этап (2028-2031 годы) будет включать разработку сульфидного месторождения Кызылташ с использованием открытых и подземных рудников, а также технологий флотации, бактериального окисления и угольно-сорбционного выщелачивания (CIL). Планируемая годовая добыча — 190-230 тысяч унций золота с вложениями около $400 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361809/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Chaarat Gold Holdings Ltd. сконцентрирует усилия на развитии активов в КР
Ситуация с «Кумтором» оказала негативное влияние на проект «Тулькубаш»
Ашпозчунун жардамчысы Чаткалдан тик учак менен эвакуацияланган
Британия назвала давлением возбуждение уголовного дела по «Чаарат Голд»
Centerra назвала заявление о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями
Chaarat Gold Holdings предложила «Центерре» продать рудник «Кумтор»
Chaarat Gold отметила улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
12:23
Кыргызстан намерен снизить уровень бедности до 20 процентов к 2030 году Кыргызстан намерен снизить уровень бедности до 20 проце...
12:15
Кыргызстан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $500 миллионов
12:08
Первомайский райсуд Бишкека определил меру пресечения фигурантам «дела 75»
11:59
Ожидается сход снежных лавин в регионах — МЧС
11:59
МЧС: 2,5 тысячи семей получили участки, но не переселились из зон риска