Британия назвала давлением возбуждение уголовного дела по «Чаарат Голд»

Посольство Великобритании назвало давлением на инвесторов возбуждение уголовного дела в отношении компании «Чаарат Голд». Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в официальном Twitter-аккаунте.
«Мы обеспокоены давлением, которое оказано на британских инвесторов в Кыргызстане. Для нас важно, чтобы провели объективное и всестороннее расследование ситуации», — заявили в посольстве.
Там добавили, что подобный случай делает Кыргызстан худшим местом для инвестиций.Ранее ЗАО «Чаарат Заав» заявило, что с удивлением узнало из публикаций новостных агентств о возбуждении Генеральной прокуратурой уголовного дела против должностных лиц по факту коррупции с ущербом в 1 миллиард сомов по вопросу выделения «Чаарату» земельного участка для геологоразведочных работ.