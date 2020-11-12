Британия назвала давлением возбуждение уголовного дела по «Чаарат Голд»

Посольство Великобритании назвало давлением на инвесторов возбуждение уголовного дела в отношении компании «Чаарат Голд». Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в официальном Twitter-аккаунте.

«Мы обеспокоены давлением, которое оказано на британских инвесторов в Кыргызстане. Для нас важно, чтобы провели объективное и всестороннее расследование ситуации», — заявили в посольстве.

Там добавили, что подобный случай делает Кыргызстан худшим местом для инвестиций.





Для нас важно, чтобы было проведено объективное и всестороннее расследование ситуации.



@MFA_Kyrgyzstan @sadyrzhaparov https://t.co/WIQM0MdJYr — UK in Kyrgyzstan (@ukinkyrgyzstan) November 11, 2020

Ранее ЗАО «Чаарат Заав» заявило, что с удивлением узнало из публикаций новостных агентств о возбуждении Генеральной прокуратурой уголовного дела против должностных лиц по факту коррупции с ущербом в 1 миллиард сомов по вопросу выделения «Чаарату» земельного участка для геологоразведочных работ.