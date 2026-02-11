10:29
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Экономика

Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля

Фото из интернета. Российский рубль вновь начал дешеветь

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня продемонстрировали рост, в то время как российский рубль снизился. Доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 104,1442 сома (рост на 0,38 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,56 сома, продажа — 104,55 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1319 сома (снижение на 0,43 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,122 сома, продажа — 1,155 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1776 сома (рост на 0,51 процента). Обновление максимума стоимости в 2026 году.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1559 сома, продажа — 0,1849 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6504 сома (рост на 0,16 процента). Обновлен исторический максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,95 сома.

  • Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
