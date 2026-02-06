Глава ГНС рассказал о трансформации налогового администрирования

Сегодня на коллегии Налоговой службы ее глава Алмамбет Шыкмаматов рассказал о реформах в налоговой сфере.

Так, по его словам, в 2025 году реализована масштабная политика по снижению налоговой нагрузки и расширению налоговых льгот для приоритетных отраслей экономики. В фокусе внимания находились сельскохозяйственное производство и переработка, IT-индустрия, возобновляемые источники энергии, швейная и ювелирная отрасли, а также социально значимые направления, включая развитие спорта.

«Субъектам малого и среднего бизнеса сохранено право выбора наиболее подходящего налогового режима — общего, единого налога либо патента. Такой подход позволил бизнесу соотносить налоговые обязательства с реальными масштабами деятельности, а государству — формировать устойчивую и расширяющуюся налоговую базу. Сегодня налоговые ставки в Кыргызстане остаются одними из самых низких на постсоветском пространстве, и это уже не просто статистика, а стратегическое преимущество страны в борьбе за инвестиции и человеческий капитал», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что ключевым элементом реформ 2025 года стала глубокая трансформация налогового администрирования.

«Мы осознанно отказались от логики избыточных проверок и прямого давления на бизнес, понимая, что страх никогда не был и не будет устойчивым источником доходов бюджета. Полностью упразднены функции выездных проверок сотрудниками центрального аппарата ГНС, что позволило исключить коррупционные риски на этом уровне.

Одновременно пересмотрены механизмы назначения и проведения проверок в территориальных подразделениях, выстроена система контроля и координации, ориентированная не на количество проверок, а на их обоснованность и качество», — считает глава ГНС.

По его словам, существенно упрощено налоговое администрирование для бизнеса и граждан.

С 1 января этого года отменено обязательное применение электронных товарно-транспортных накладных для большинства категорий товаров, введен мораторий на контрольные закупы и рейдовый налоговый контроль на рынках, отменены всеобщая налоговая декларация для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также обязанность представления «нулевых» отчетов.

«Все эти меры высвободили время, ресурсы и энергию бизнеса — именно то, что должно работать на развитие экономики. Отдельного внимания заслуживает политика по легализации экономической деятельности. Возможность легализации товаров без штрафных санкций до 1 апреля 2025-го и списание налоговой задолженности за предыдущие периоды стали важным сигналом: государство готово не наказывать прошлое, а создавать условия для честного будущего. Это позволило тысячам предпринимателей начать работу «с чистого листа» и восстановить доверие к налоговой системе», — добавил Алмамбет Шыкмаматов.

Особое место в реформе, по его словам, заняла трансформация налогообложения рынков и торговых центров.

Возвращение патентной системы, освобождение от обязательного применения ККМ, повышение порога годовой выручки до 50 миллионов сомов, введение пониженных ставок для ювелирной отрасли — все эти решения приняты не в кабинетной логике, а на основе диалога с предпринимательским сообществом.

«Пилотный проект на рынках «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина», где администрации выступают налоговыми агентами, наглядно показал: когда убираются человеческий фактор и прямой контакт, резко снижаются риски злоупотреблений и растет дисциплина», — заметил председатель Налоговой службы.

Как сообщил он, системообразующим элементом всех преобразований стала цифровизация.

«В 2025 году налоговое администрирование в значительной степени перешло на дистанционные форматы. Расширен функционал «Кабинета налогоплательщика», внедрены автоматизированные системы управления налоговыми рисками, запущен пилот фискального программного обеспечения с передачей данных. Интеграция учетных систем предприятий общественного питания с информационной системой ГНС уже показала устойчивый рост среднедневной выручки и сокращение теневого оборота», — подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов.

Сообщается, что продолжаются модернизация системы электронных счетов-фактур с механизмом виртуального склада и внедрение модуля «Салык Күзөт», который позволит отслеживать движение товара по всей цепочке — от импорта или производства до конечного потребителя.

«Это не просто технологические решения. Это переход от субъективного контроля к системе, где правила едины для всех и работают автоматически. Результаты налоговых реформ органично вписываются в общую макроэкономическую динамику. По данным Национального статистического комитета, за январь— декабрь прошлого года объем ВВП составил почти 2 миллиарда сомов, рост — 11 процентов. Впервые за последние годы рост экономики и налоговых поступлений продемонстрировал столь четкую синхронность, подтверждая, что налоговая реформа стала драйвером развития, а не тормозом», — резюмировал глава ГНС.