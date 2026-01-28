09:55
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Экономика

Рубль и доллар подешевели к сому, евро бьет рекорды. Курс валют на 28 января

Фото из интернета. После быстрого роста российский рубль также быстро стал дешеветь

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня снизились, евро — подорожал. Казахстанский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,449 сома (снижение на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,7189 сома (рост на 0,07 процента). Новый январский максимум стоимости и рекорд с учетом данных за весь 2025 год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 104,25 сома, продажа — 105,25 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1436 сома (падение на 0,88 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,13 сома, продажа — 1,165 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1742 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1484 сома, продажа — 0,1832 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5713 сома (снижение на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,1 сома.


  • Первую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359532/
просмотров: 298
