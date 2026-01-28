Рубль и доллар подешевели к сому, евро бьет рекорды. Курс валют на 28 января

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня снизились, евро — подорожал. Казахстанский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,449 сома (снижение на 0,001 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,7189 сома (рост на 0,07 процента). Новый январский максимум стоимости и рекорд с учетом данных за весь 2025 год.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 104,25 сома, продажа — 105,25 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1436 сома (падение на 0,88 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,13 сома, продажа — 1,165 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1742 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1484 сома, продажа — 0,1832 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,5713 сома (снижение на 0,001 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,1 сома.
Первую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.