Экономика

Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января

Фото из интернета. Российский рубль достиг самой высокой цены, включая весь 2025 год

Официальные курсы евро, российского рубля и казахстанского тенге выросли, доллара и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4496 сома (снижение на 0,005 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,6702 сома (рост на 0,44 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,71 сома, продажа — 103,69 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1526 сома (скачок на 1,03 процента). Новый максимум по стоимости с учетом данных за весь 2025 год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,136 сома, продажа — 1,169 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1737 сома (рост на 0,52 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,15 сома, продажа — 0,1826 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5589 сома (снижение на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.

  • Первую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

