Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января

Официальные курсы евро, российского рубля и казахстанского тенге выросли, доллара и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1526 сома (скачок на 1,03 процента). Новый максимум по стоимости с учетом данных за весь 2025 год.

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Первую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).