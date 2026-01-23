13:02
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Экономика

ГНС: Снижена ставка налога на транзакцию

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о снижении ставки налога на транзакцию, осуществляемую через банк иностранного государства, с 0,2 до 0,1 процента.

Данные изменения внесены в Налоговый кодекс КР в соответствии с Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов» от 31 декабря 2025 года.

Отметим, ранее налог на транзакцию был введен Законом КР от 31 июля 2025 года. Он является специальным налоговым режимом и предусматривает налогообложение операций по перенаправлению денежных средств, поступивших исключительно со счета иностранного банка через счет налогоплательщика, открытый в банке Кыргызской Республики, на счет иностранного банка.

Банк, в котором открыт счет, удерживает и уплачивает данный налог в бюджет в качестве налогового агента при осуществлении налогоплательщиком транзакционной операции.

Субъекты, осуществляющие транзакции, вправе применять исключительно специальный налоговый режим «налог на транзакцию». Они обязаны до 1 февраля 2026 года подать заявление о применении специального налогового режима «налог на транзакцию» по месту налоговой регистрации.

Важно отметить, что налогоплательщики, применяющие данный налог, не вправе осуществлять иную деятельность на территории Кыргызской Республики.

В случае совмещения транзакционной деятельности с иной предпринимательской деятельностью налогоплательщик обязан зарегистрировать отдельное ОсОО или индивидуального предпринимателя для осуществления такой деятельности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359010/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Кыргызские ювелиры будут обучаться у итальянских мастеров
Паломничество в Мекке. Алмамбет Шыкмаматов — о личных размышлениях о вере
За год ГНС оказала услуги более чем 1,1 миллиона налогоплательщиков
Налоговая служба предложила интегрировать базы данных организаций и граждан
В Бишкеке выявили подпольный цех по производству контрафактной водки
Депутат выступила против отмены лицензирования розничной продажи алкоголя
ГКНБ задержал бывших чиновников ГНС по делу о коррупции
Спецзона и единый кошелек ЕНС. Что изменится в налоговой сфере в 2026 году
Мирлан Рахманов: Уровень теневой экономики в Кыргызстане снижен до 20 процентов
Популярные новости
Китайский инвестор вложит средства в&nbsp;крупный проект в&nbsp;Кыргызстане Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;января Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и&nbsp;среднего бизнеса ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
23 января, пятница
12:56
Более двух килограммов марихуаны изъяли в Бишкеке Более двух килограммов марихуаны изъяли в Бишкеке
12:46
ГНС: Снижена ставка налога на транзакцию
12:42
Дома в жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке зимой сносить не будут
12:41
Назначены руководители национальных кардиологических центров
12:39
О достижениях в легкой промышленности рассказал специалист Минэкономики