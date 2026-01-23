ГНС: Снижена ставка налога на транзакцию

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о снижении ставки налога на транзакцию, осуществляемую через банк иностранного государства, с 0,2 до 0,1 процента.

Данные изменения внесены в Налоговый кодекс КР в соответствии с Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов» от 31 декабря 2025 года.

Отметим, ранее налог на транзакцию был введен Законом КР от 31 июля 2025 года. Он является специальным налоговым режимом и предусматривает налогообложение операций по перенаправлению денежных средств, поступивших исключительно со счета иностранного банка через счет налогоплательщика, открытый в банке Кыргызской Республики, на счет иностранного банка.

Банк, в котором открыт счет, удерживает и уплачивает данный налог в бюджет в качестве налогового агента при осуществлении налогоплательщиком транзакционной операции.

Субъекты, осуществляющие транзакции, вправе применять исключительно специальный налоговый режим «налог на транзакцию». Они обязаны до 1 февраля 2026 года подать заявление о применении специального налогового режима «налог на транзакцию» по месту налоговой регистрации.

Важно отметить, что налогоплательщики, применяющие данный налог, не вправе осуществлять иную деятельность на территории Кыргызской Республики.

В случае совмещения транзакционной деятельности с иной предпринимательской деятельностью налогоплательщик обязан зарегистрировать отдельное ОсОО или индивидуального предпринимателя для осуществления такой деятельности.