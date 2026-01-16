Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома

В Кыргызстане стоимость горюче-смазочных материалов снизилась на 1-1,5 сома. Об этом сообщил представитель Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

По его словам, ежегодно в конце декабря российские нефтеперерабатывающие заводы предоставляют сезонные скидки на топливо.

«В этом году в конце декабря оптовые цены на ГСМ немного снизились. В связи с этим некоторые компании заключили контракты и закупили определенные объемы топлива. Сейчас эти партии поступили в КР, и на ряде автозаправочных станций стоимость снизилась на 1 сом, где-то и больше», — отметил Канат Эшатов.

Он добавил: в ближайшее время установят новые цены, поэтому точно спрогнозировать дальнейшую динамику стоимости топлива внутри страны пока сложно.

«Заводы в России сегодня возобновили работу. В зависимости от тех оптовых цен, которые они нам предложат, будет понятно, как дальше сформируется стоимость. Исходя из этого, будут устанавливать розничные цены в Кыргызстане», — пояснил представитель ассоциации.