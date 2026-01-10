13:14
Экономика

КНР обновила правила регистрации для зарубежных производителей продуктов питания

Китай обновил правила регистрации для зарубежных производителей продуктов питания. Главное таможенное управление КНР опубликовало обновленные правила регистрации иностранных предприятий — производителей импортных пищевых продуктов. Они вступают в силу с 1 июня 2026 года.

Китай отходит от фиксированного перечня категорий продукции и переходит к управлению регистрацией на основе оценки рисков по стране, предприятию и продукту. В зависимости от вида продукции импортерам будет присваиваться уровень риска, в соответствии с которым будут определяться методы регистрации, требования к документации и процедуре оценки, а также к инспекции предприятий.

Период регистрации иностранных предприятий остался прежним — пять лет. При этом автоматическая пролонгация предусмотрена еще на пять лет, кроме следующих случаев:

  • продукция находится в перечне исключений, где продление не предусмотрено;
  • предприятия сейчас исправляют несоответствия в связи с нарушениями требований;
  • в настоящее время приостановлен импорт соответствующих продуктов питания.

Также произошло изменение временного периода, в течение которого зарубежное предприятие имеет право подать заявление на пролонгацию регистрации. Новые правила внесли послабления: заявление подается за 3-12 месяцев до окончания срока регистрации.

Теперь также подразумевается введение каталога продукции, регистрация которой осуществляется посредством официальной рекомендации компетентного органа страны-экспортера. После оценки риска или при наличии доказательств того, что риск безопасности импортируемых пищевых продуктов изменился, ГТУ КНР может скорректировать соответствующие требования к управлению регистрацией.

Для государств, чьи системы пищевой безопасности признаны Китаем, остается механизм регистрации по спискам через компетентный орган.
