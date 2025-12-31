10:15
Экономика

Рубль и евро подешевели, доллар начал дорожать. Курс валют на 31 декабря

Фото из интернета. Доллар после небольшого снижения начал восстанавливать позиции

Официальные курсы доллара, казахского тенге и китайского юаня выросли, евро и российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4177 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,8688 сома (снижение на 0,13 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102 сома, продажа — 102,98 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1233 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,093 сома, продажа — 1,133 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1739 сома (рост на 0,52 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1485 сома, продажа — 0,1842 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5094 сома (рост на 0,28 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Восьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

