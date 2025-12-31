Более 500 рабочих Майлуу-Суйского лампового завода отправляют в отпуск

Более 500 работников Майлуу-Суйского лампового завода отправляют в отпуск без сохранения зарплаты. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.

Фото «АКИпресс»

Уточняется, что замглавы полпреда Нурлан Эрматов встретился с трудовым коллективом и руководством, обсудив текущее состояние и ситуацию, сложившуюся на предприятии. Он рассказал рабочим, что кабмин решает вопрос о возмещении задолженности по заработной плате. Заводчане не получали ее последние три месяца. Обещано, что деньги начнут выплачивать с 2026 года.

Кабмин также озабочен поиском инвестора для завода. До возобновления работы предприятия 550 человек отправляют в отпуск без содержания.

Чиновнику пришлось выслушать жалобы рабочих. Их заверили, что прилагаются все усилия для решения проблем.