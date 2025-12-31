10:38
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Экономика

Более 500 рабочих Майлуу-Суйского лампового завода отправляют в отпуск

Более 500 работников Майлуу-Суйского лампового завода отправляют в отпуск без сохранения зарплаты. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.

«АКИпресс»
Фото «АКИпресс»

Уточняется, что замглавы полпреда Нурлан Эрматов встретился с трудовым коллективом и руководством, обсудив текущее состояние и ситуацию, сложившуюся на предприятии. Он рассказал рабочим, что кабмин решает вопрос о возмещении задолженности по заработной плате. Заводчане не получали ее последние три месяца. Обещано, что деньги начнут выплачивать с 2026 года.

Кабмин также озабочен поиском инвестора для завода. До возобновления работы предприятия 550 человек отправляют в отпуск без содержания.

Чиновнику пришлось выслушать жалобы рабочих. Их заверили, что прилагаются все усилия для решения проблем.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356741/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
На складах Майлуу-Суйского завода залежался товар на 260 миллионов сомов
Майлуу-Сууйский ламповый завод проводит аукцион и продает оборудование
«Кыргызиндустрия» — основной игрок в запуске новых промпредприятий
Майлуу-Суйский ламповый завод будет производить стеклянную тару
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;декабря Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на 30 декабря
Рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому, доллар подешевел. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Новогодняя корзина Бишкека на&nbsp;27&nbsp;декабря. Сколько денег семья потратит на&nbsp;еду Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду
Экономика Кыргызстана сохранит лидерство в&nbsp;регионе по&nbsp;росту ВВП&nbsp;&mdash; прогноз ЕАБР Экономика Кыргызстана сохранит лидерство в регионе по росту ВВП — прогноз ЕАБР
Бизнес
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
31 декабря, среда
10:36
МИД КР дал разъяснения о новых требованиях для въезда на территорию Грузии МИД КР дал разъяснения о новых требованиях для въезда н...
10:28
Закуп рыбы: ГСИН прокомментировала ущерб на 15,9 миллиона сомов
10:21
Более 500 рабочих Майлуу-Суйского лампового завода отправляют в отпуск
10:19
После пожара. Ремонт в НИИХСиТО выполнен на 85 процентов
10:16
Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиардов сомов