«Важным направлением в развитии промышленного сектора являются запуск и модернизация крупных, системообразующих предприятий. Основным игроком в этом направлении стала «Кыргызиндустрия», — заявила сегодня на брифинге заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова.

По ее словам, компанию создал кабинет министров в 2023 году. Ей выделили 1,5 миллиарда сомов. Уже запустили около 20 промышленных проектов, еще 10 в проработке.

«Вопросов о «Кыргызиндустрии» много, но тем не менее мы должны понимать, что запуск с нуля промышленного проекта требует определенного времени. Поэтому мы надеемся, что скоро она станет институтом развития промышленной отрасли», — сказала Айнура Усенбекова.

В качестве примера перезапуска крупных промышленных объектов она привела Майлуу-Суйский электроламповый завод. Сейчас его полностью модернизируют. На первом этапе закупили новое оборудование для выпуска ламп. Вторым этапом будет диверсификация продукции — завод начнет выпускать стеклотару. Третьим — завершение модернизации.

«Большое внимание уделяется нефтепереработке. Это важное направление, чтобы обеспечить внутренний рынок собственным топливом. В прошлом году мы работали с «Кыргызнефтегазом» и заводом «Джунда». Сейчас их модернизируют. Общие инвестиции в это оценивают в сумму около $900 миллионов. В этом году ожидаем, что эти два завода закончат первый или второй этап модернизации и начнут выпускать более качественное топливо», — заключила Айнура Усенбекова.