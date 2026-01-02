15:41
Общество

Майлуу-Сууйский ламповый завод: что решили на выездном совещании кабмина

Под руководством зампред кабмина Бакыта Торобаева в Джалал-Абадской области прошло выездное совещание, посвященное ситуации в ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод».

Заседание состоялось по поручению президента КР Садыра Жапарова. В нем приняли участие представители профильных государственных органов, руководство и сотрудники предприятия.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние завода, объемы производства, уровень заработной платы, социальные вопросы и дальнейшие меры по сохранению предприятия. Работники выразили обеспокоенность сокращением производства, задержками выплаты заработной платы и риском потери рабочих мест.

Отмечается, что Кабинетом министров КР подготовлен проект распоряжения о погашении задолженности по заработной плате сотрудникам завода за последние три месяца. Также ведется работа по привлечению инвесторов.

До полного возобновления производства сотрудники предприятия будут направлены в отпуск без сохранения заработной платы.

При этом работникам, которые примут решение уволиться по собственному желанию, будут выплачены компенсации в соответствии с трудовым законодательством КР.

Бакыт Торобаев заявил, что для возобновления деятельности завода будет создана специальная рабочая группа. Она проведет анализ возможностей диверсификации производства и открытия новых направлений. По его словам, задолженность по заработной плате будет полностью погашена до конца января 2026 года.

Кроме того, Счетная палата проведет комплексную оценку финансово-хозяйственной и управленческой деятельности предприятия для улучшения системы управления.

Зампред кабмина также отметил, что производство ламп накаливания, выпускаемых заводом в настоящее время, будет прекращено, так как данная продукция больше не востребована на мировом рынке.

В настоящее время на Майлуу-Сууйском ламповом заводе выпускается несколько видов стеклянной тары.

Отметим, что ламповый завод расположен в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Предприятие было построено и введено в эксплуатацию в 1964 году. За годы работы его организационно-правовая форма неоднократно менялась — от государственного предприятия до акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью.
Майлуу-Сууйский ламповый завод: что решили на выездном совещании кабмина
