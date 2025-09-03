На складах Майлуу-Суйского завода залежался товар на 260 миллионов сомов

На складах Майлуу-Суйского электролампового завода залежался товар на 260 миллионов сомов. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша Талант Мамытов.

По его словам, это предприятие сейчас оказалось в сложном положении.

«Изготовленные лампы не продаются, уже накопилось товара на 260 миллионов сомов. Сборочный цех уходит на увольнение. Кабмину надо изучить кадровые вопросы, процесс маркетинговых работ на заводе. Это градообразующее предприятие, многих увольняют, хотя, наоборот, надо использовать рабочий потенциал. Иначе, если так будет продолжаться, в будущем может исчезнуть и сам Майлуу-Суу. Кабмину нужно выделить средства для поддержки завода. Премьер-министр обещал скоро поехать туда», — добавил Талант Мамытов.