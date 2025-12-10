10:11
Экономика

Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря

Фото из интернета. Казахский тенге обвалился, показав максимальное суточное падение в декабре

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,8049 сома (снижение на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,12 сома, продажа — 102,11 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1411 сома (снижение на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,12 сома, продажа — 1,148 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,17 сома (падение на 1,33 процента). Показывает худшую динамику за месяц.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1544 сома, продажа — 0,1792 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3744 сома (рост на 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,6 сома.

  • Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

