Экономика

Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря

Фото из интернета. Российский рубль третий раз подряд обновил годовой максимум

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,9099 сома (снижение на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,24 сома, продажа — 102,24 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1443 сома (скачок на 1,12 процента). Новый годовой рекорд стоимости российской валюты, третий подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,132 сома, продажа — 1,156 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1733 сома (падение на 1,03 процента). После обновления декабрьского максимума казахская валюта резко откатилась назад.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1519 сома, продажа — 0,1801 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3695 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

