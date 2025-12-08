Рост потребительских цен и тарифов зафиксирован во всех регионах Кыргызстана с начала этого года. Об этом свидетельствуют статистические данные.

С января по сентябрь самое большое повышение цен отмечено в Оше (7,5 процента). Это связано с изменением стоимости алкогольных напитков и табачных изделий на 10,9 процента.

Увеличение цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Чуйской области повлекло рост на 9,5 процента. А в Иссык-Кульской области рост потребительских цен составил 4,8 процента.

Самое высокое повышение стоимости услуг для населения зафиксировано в Таласской области (+9,3 процента).