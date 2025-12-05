В рамках государственного визита Садыра Жапарова в Пакистан состоялась встреча министра энергетики КР Таалайбека Ибраева с коллегой Сардаром Авайсом Ахмедом Ханом Легари.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго КР, по итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

Фото Минэнерго. Кыргызстан и Пакистан договорились о взаимных поставках электроэнергии

Встреча прошла 3-4 декабря и была посвящена вопросам углубления двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в энергетическом секторе.

Министры обсудили ключевые направления взаимодействия, среди них: обмен опытом в строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций, использование современных технологий, расширение сотрудничества в рамках проекта CASA-1000, а также взаимные поставки электроэнергии — летом из Кыргызстана в Пакистан, зимой из Пакистана в Кыргызстан.

Отдельно стороны рассмотрели перспективы развития возобновляемых источников энергии и возможность реализации совместных проектов в сфере зеленой энергетики. Обсуждались также вопросы привлечения квалифицированной рабочей силы из Пакистана для участия в энергетических проектах в Кыргызстане.

Меморандум о взаимопонимании подписали главы энергетических ведомств двух стран. Документ призван укрепить энергетическое партнерство и создать базу для новых двусторонних инициатив.