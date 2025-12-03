Женщины-предприниматели КР теперь могут получить кредиты под 12 процентов

Фонд развития предпринимательства начал выдачу кредитов для женщин-предпринимателей под 12 процентов годовых.

Как уточнили в ведомстве, получить финансирование могут женщины, работающие в сфере производства и услуг, а также юридические лица, в составе учредителей которых не менее 50 процентов — женщины. Деньги направлены на поддержку предпринимательства в регионах. Кредиты по данной ставке недоступны в Бишкеке и Оше.

Для оформления кредита физическим лицам необходимо иметь действующий патент или свидетельство о регистрации ИП, а юридическим лицам — свидетельство о государственной регистрации.

Кредит предоставляется сроком до трех лет на сумму от 50 тысяч до 3 миллионов сомов. Предусмотрена возможность льготного периода.

Выдача кредитов под 12 процентов годовых стала возможной благодаря поддержке Азиатского банка развития, который выделил 22 миллиона сомов на развитие женского предпринимательства на условиях софинансирования, отметили в фонде.

Еще 22 миллиона сомов Фонд развития предпринимательства направит из собственных средств. Таким образом, на поддержку женщин-предпринимателей по данной льготной программе предусмотрено 44 миллиона сомов.

«Фонд развития предпринимательства уделяет особое внимание поддержке женского предпринимательства. Только за десять месяцев этого года 253 женщины получили кредиты на развитие и расширение своего бизнеса. Общая сумма выданных им кредитов составила 478 миллионов 435,9 тысячи сомов. Желающие получить кредит могут обратиться в кол-центр и по номеру 0559956799 или в филиалы фонда по адресам, указанным на официальном сайте», — проинформировали в ведомстве.