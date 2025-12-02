12:43
Экономика

Контроль над кредитными союзами Кыргызстана намерен усилить Национальный банк

Контроль над кредитными союзами Кыргызстана и ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» (ФККС) намерен усилить Национальный банк. На общественное обсуждение вынесен пакет изменений в нормативные акты, регулирующие их деятельность.

Отмечается, что предлагаемые нормы направлены на повышение прозрачности владения, усиление контроля за рисками и предотвращение концентрации капитала и кредитования.

Для кредитных союзов предлагается ввести обязательный норматив риска и скорректировать правила лицензирования. Организации, которые не привлекают депозиты и не имеют задолженности перед ФККС, обязаны будут закрепить внутренний норматив максимального риска на одного заемщика в размере не более 25 процентов.

Также разработаны новые правила владения акциями, требования к источникам средств и ограничение концентрации рисков для ФККС. Определены новые правила владения и структура:

  • акционерами могут быть только резиденты КР — кредитные союзы, физические и юридические лица;
  • доля одного акционера ограничена 15 процентами голосующих акций;
  • суммарная доля акционеров, которые не являются кредитными союзами, не должна превышать 49 процентов.

Акционеры обязаны будут детально подтверждать источники средств, используемых для увеличения капитала или покупки акций. Юридические лица — предоставлять финансовую отчетность, декларации и аудиторские заключения. Физические лица — налоговые декларации, договоры купли-продажи, наследственные документы и иные подтверждения.

Нацбанк может запросить дополнительные сведения, если возникнут сомнения.

Финансовая компания кредитных союзов — это специализированная организация, созданная для поддержки кредитных союзов КР. Предоставляет им финансирование, принимает средства, перераспределяет ресурсы внутри сектора и помогает выравнивать ликвидность.
