Экономика

Цены на мясо искусственно завышают перекупщики — Минсельхоз

Главный специалист службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Шаршен Чотонов прокомментировал рост цен на мясо. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Шаршен Чотонов подчеркнул, что в Кыргызстане оснований для завышения стоимости мяса нет.

«У нас 9 миллионов 200 тысяч гектаров пастбищ. Таких нет ни в одной стране мира. На них скот пасется по шесть-восемь месяцев. Кроме того, лошади круглый год содержатся на пастбищах, а в малоснежные годы они все время там пасутся. Как специалист считаю, что нет причин для завышения цен», — сказал он.

По словам Шаршена Чотонова, рост стоимости мяса не имеет объективных факторов. Он назвал это искусственным повышением.

Цены накручивают искусственно. Ориентиром для роста служит экспортная стоимость живого скота, который вывозится в соседние страны, добавил представитель Минсельхоза.

«Сейчас живой скот продают соседям, и ориентируются на экспортную цену, поднимая стоимость мяса и на внутреннем рынке. Виноваты перекупщики, которые покупают скот дешево, а затем, ориентируясь на экспортную цену, выставляют такую же у нас», — рассказал он.

Шаршен Чотонов подчеркнул, что 65-70 процентов населения КР проживает в сельской местности и занимается животноводством, поэтому страна полностью обеспечивает себя мясом.
