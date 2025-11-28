Сом вновь подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 28 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,3492 сома (рост на 0,01 процента). Третий подряд годовой максимум стоимости китайской валюты.

Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).