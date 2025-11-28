Сом вновь подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 28 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,3764 сома (рост на 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,71 сома, продажа — 101,71 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1156 сома (рост на 0,67 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,132 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1689 сома (рост на 0,18 процента). Новый ноябрьский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1508 сома, продажа — 0,1761 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3492 сома (рост на 0,01 процента). Третий подряд годовой максимум стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,8 сома.
Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.