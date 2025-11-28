09:43
Экономика

Сом вновь подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 28 ноября

Фото из интернета. Российский рубль вновь начал дорожать, отыграв вчерашнее проседание

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,67 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,3764 сома (рост на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,71 сома, продажа — 101,71 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1156 сома (рост на 0,67 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,132 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1689 сома (рост на 0,18 процента). Новый ноябрьский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1508 сома, продажа — 0,1761 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3492 сома (рост на 0,01 процента). Третий подряд годовой максимум стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,8 сома.

  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

