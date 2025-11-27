Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,65 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,2015 сома (рост на 0,38 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,82 сома, продажа — 101,8 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1082 сома (падение на 0,67 процента). Быстрый рост сменился заметным падением.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,126 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1686 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1472 сома, продажа — 0,1752 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3482 сома (рост на 0,15 процента). Второй за два дня годовой максимум стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.
-
Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.