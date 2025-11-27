10:27
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Экономика

Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября

Фото из интернета. Курс российского рубля после нескольких рекордов в ноябре прекратил расти и пошел вниз

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,65 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,2015 сома (рост на 0,38 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,82 сома, продажа — 101,8 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1082 сома (падение на 0,67 процента). Быстрый рост сменился заметным падением.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,126 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1686 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1472 сома, продажа — 0,1752 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3482 сома (рост на 0,15 процента). Второй за два дня годовой максимум стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.

  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352419/
просмотров: 359
