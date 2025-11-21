Китайская компания разработает для аэропорта «Манас» современную бондовую зону

В Кыргызстан прибыла делегация компании ZTO Cloud Warehouse Science and Technology Co., Ltd. (Китай). Руководство ОАО «Аэропорты Кыргызстана» обсудило с представителями китайской компании ход создания современной бондовой зоны в международном аэропорту «Манас», сообщила пресс-служба воздушной гавани КР.
«Приезд китайских партнеров — важный знак того, что сотрудничество, начатое во время нашей поездки в Китай, переходит в практическую фазу», — подчеркнул председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.
Стороны подробно обсудили дальнейшие шаги по созданию в международном аэропорту «Манас» современной бондовой зоны и внедрению интеллектуальных логистических решений. Китайские партнеры представили технические предложения и выразили готовность работать над проектом непосредственно на месте.
Напомним, в начале ноября делегация из КР посетила Китай для обмена опытом в области интеллектуальной логистики и трансграничной электронной коммерции. Поездка проходила в рамках совместных проектов по созданию бонд-зоны в международном аэропорту «Манас» между ОАО «Государственная таможенная инфраструктура», «Аэропорты Кыргызстана» и «Кыргыз почтасы».
Справка 24.kg
Бондовая зона — это территория с особым таможенным и налоговым режимом, которая позволяет ввозить товары без уплаты пошлин и НДС до момента их продажи конечному потребителю. Товары могут храниться, обрабатываться и перерабатываться внутри зоны, а налоги и пошлины уплачиваются только при их вывозе с территории зоны на внутренний рынок или продажу за границу. Это снижает издержки для бизнеса, особенно для экспортеров и компаний, торгующих в розницу.