Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге выросли, китайского юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).