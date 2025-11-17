Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге выросли, китайского юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,6956 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,94 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0807 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,097 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1675 сома (рост на 0,48 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1492 сома, продажа — 0,1721 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3192 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,55 сома.
Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.